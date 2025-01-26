يايسله يعلن تشكيل أهلي جدة لمواجهة الرياض

أعلن الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي عن التشكيل الرسمي لمباراة الرياض، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة دوري روشن للمحترفين السعودي.

تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة والسابعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

جاء تشكيل الأهلي السعودي كالاتي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: مجرشي- إيبانيز- كيسيه- سعد- ديميرال.

وسط الميدان: الجهيني- فيجا.

الهجوم: فيرمينو- رياض محرز- توني

يدخل الأهلي السعودي المباراة وهو في المركز الخامس برصيد 29 نقطة بينما الرياض في المركز السابع برصيد 25 نقطة.

