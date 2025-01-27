حسام عاشور عن ضربة جزاء إمام عاشور: كان لازم يلعبها "بجدية"

أكد حسام عاشور نجم منتخب مصر والأهلى السابق والمحلل الفنى لقناة الحياة، أن السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي أجرى تغييرات بشكل كثير على تشكيل الأهلي في المباريات الماضية واختياره للتشكيل في لقاء اليوم لم يكن الأفضل.

وواصل عاشور، في تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم الذى يذاع على قناة الحياة، أن طرد أحمد توفيق أثر على أداء بيراميدز وساعد الأهلي على التعادل.

وتابع عاشور، أن إمام عاشور لم يحالفه التوفيق في ضربة الجزاء، وكان لأبد أن يسدد الركلة بأكثر جدية.