مواعيد مباريات اليوم الإثنين في جميع الدوريات

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

ينتظر عشاق كرة القدم العالمية والأوروبية العديد من المواجهات المثيرة غدًا، الاثنين الموافق 27 يناير. إليكم أبرز مباريات اليوم في مختلف الدوريات:

الدوري الإسباني – الجولة الـ21:

ألافيس × سيلتا فيغو – الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

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الدوري الإيطالي – الجولة الـ22:

فينيزيا × هيلاس فيرونا – الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

مونزا × جنوى – الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة.


الدوري السعودي:

ضمك × الاتحاد – الساعة 4:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

الشباب × الفيحاء – الساعة 5:10 مساءً بتوقيت القاهرة.

القادسية × الهلال – الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

 

 

ابرز مباريات اليوم الدوري الاسباني الدورى الايطالى الدوري السعودي كرة القدم العالمية

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