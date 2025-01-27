مواعيد مباريات اليوم الإثنين في جميع الدوريات

ينتظر عشاق كرة القدم العالمية والأوروبية العديد من المواجهات المثيرة غدًا، الاثنين الموافق 27 يناير. إليكم أبرز مباريات اليوم في مختلف الدوريات:

الدوري الإسباني – الجولة الـ21:

ألافيس × سيلتا فيغو – الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.



الدوري الإيطالي – الجولة الـ22:

فينيزيا × هيلاس فيرونا – الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

مونزا × جنوى – الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة.



الدوري السعودي:

ضمك × الاتحاد – الساعة 4:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

الشباب × الفيحاء – الساعة 5:10 مساءً بتوقيت القاهرة.

القادسية × الهلال – الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.