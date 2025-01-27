تعليق مثير من نجم منتخب مصر بشأن اقتراب بن شرقي من الأهلي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أكد مجدي طلبة، نجم الكرة المصرية السابق، أن المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الريان القطري سيكون إضافة قوية للنادي الأهلي في حال التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية في يناير.

واقترب فريق الأهلي من التعاقد مع النجم المغربي أشرف بن شرقي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم الجاري.

تصريحات مجدي طلبة

وقال مجدي طلبة خلال تصريحات تلفزيونية: من وجهة نظري أن المغربي أشرف بن شرقي سيكون مكسب كبير لفريق الأهلي لو كان بنفس مستواه الفني مع نادي الزمالك سيكون إضافة قوية للقلعة الحمراء.

وأضاف: أشرف بن شرقي لاعب كبير وصاحب خبرة في الدوري المصري وقد يتأقلم سريعًا مع النادي الأهلي في حال إتمام الصفقة.
 

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