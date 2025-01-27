ملخص أهداف مباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن السعودي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة في فخ الهزيمة الثقيلة أمام نظيره فريق ضمك بثنائية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد ضمك ضمن منافسات الجولة 17 من دوري روشن السعودي.

ملخص أهداف مباراة الاتحاد وضمك

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اتحاد جدة يسقط أمام ضمك بثنائية في دوري روشن السعودي

وسجل جورج نكودو الهدف الأول لضمك في الدقيقة 17 صنع ستانتشيو.

وعاد كريم بنزيما هدف التعادل في الدقيقة 45 صنعه له العبود.

وأحرز نكودو بهدف قاتل ليؤكد الفوز لفريقه في الدقيقة 90 صنع ستانتشيو وانتهت المباراة 2/1.

وبهذه النتيجة احتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة المركز الثاني كوصيفا لجدول الترتيب برصيد 43 نقطة بعد تحقيق 14 فوز وتعادل وخسر 2 بينما يأتي ضمك في المركز العاشر برصيد 21 نقطة حيث انتصر خلال 6 وتعادل بثلاثة وهزم بثمانية.

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