مفاجأة.. معلول يرفض طلب الأهلي

قال هشام حنفي إن التونسي علي معلول من اللاعبين الكبار الذين قدموا تاريخًا كبيرًا داخل القلعة الحمراء ولا خلاف على ذلك.

هشام حنفي: معلول رفض طلب الأهلي بالاعتزال وهذه رسالتي إلى وكيله

أضاف حنفي خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "علي معلول يعامل بطريقة جيدة في الأهلي وهو لاعب مميز في مكان لوحده".

تابع حنفي: "وكيل علي معلول أخطأ في بيانه بشأن رحيل اللاعب وكان لا بد من حل الأمور في الغرف المغلقة ".

الأهلي عرض على معلول إقامة مباراة اعتزال تكريمًا لمشواره مع القلعة الحمراء والعمل داخل النادي لكنه رفض".