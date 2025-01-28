ناقد رياضي: بقاء معلول في الأهلي أهم من الشناوي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن جماهير النادي الأهلي، حزينه بسبب رحيل الدولي التونسي، علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc":" الأهلي أخطر وكيل علي معلول، بشكل غير مباشر بانتهاء علاقته مع الأهلي".

وتابع:" علي معلول، استمر في الأهلي 8 سنوات ونصف ودي علاقة نادرة بتواجد محترف في نادي كل هذه المدة، وزيز لم يلعب في الزمالك هذه المدة، والشناوي قائد الاهلي أيضًا لم يلعب هذا الفترة مع الفريق".

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وأوضح:" جماهير الأهلي حزينه بسبب رحيل علي معلول، من الأهلي، وظهر ذلك من المنشورات عبر صفحات التواصل الاجتماعي".

وأردف:" الأهلي يتبقي له مركزين للأجانب، وهناك مفاوضات مع أشرف بن شرقي، وكوتيسا لاعب نادي سيرفيت السويسري".

وواصل:" اشرف بن شرقي ستكون صفقة مهمة جدًا للأهلي، خاصة وأنه يجيد اللعب في جميع مراكز الهجوم، وستكون المنافسة قوية في خط الهجوم بعد ضم تريزيجيه".

علي معلول الأهلي الشناوى

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