"تمت المهمة بنجاح" بتروجيت يواصل عروضه المميزة بالفوز على البنك الأهلي

الفجر الرياضي
بتروجيت
بتروجيت

واصل نادي بتروجيت عروضه المميزة في مسابقة الدوري المصري هذا الموسم، بالفوز على نظيره البنك الأهلي بهدفين دون رد.

نتيجة مواجهة بتروجيت والبنك الأهلي

وأقيمت المباراة على أرضية استاد القاهرة الدولي، ضمن فعاليات الجولة العاشرة من مسابقة دوري نايل لموسم 2024-2025.

وتمكن الفلسطيني المتألق حامد حمدان من تسجيل هدف التقدم لصالح الفريق البترولي في الدقيقة العاشرة، بعد عرضية مميزة من زميله جبريل شيكودي.

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وأشهر حكم اللقاء أحمد جمال البطاقة الحمراء في وجه محمود الجزار مدافع البنك الأهلي في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول.

وقبل نهاية الشوط الأول، وبالتحديد في الدقيقة 45+1، أضاع المهاجم السنغالي إسماعيل بامبا ركلة جزاء لصالح بتروجيت.

ثم أضاف الجناح النيجيري المميز جبريل شيكودي ثاني أهداف بتروجيت في الدقيقة 61 من زمن المباراة، بعد صناعة متقنة من الموهوب رشاد المتولي.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد بتروجيت إلى النقطة 17 في المركز السادس، بينما يتوقف رصيد البنك الأهلي عند النقطة 16 في المركز السابع.

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