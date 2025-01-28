تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك قبل لقاء بيراميدز في الدوري

الفجر الرياضي
جروس
جروس

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك قبل لقاء بيراميدز في الدوري 

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين عن أهمية التركيز في الفترة الحالية من أجل تحقيق الفوز في لقاء بيراميدز لاعتلاء صدارة الدوري.

وأشاد جروس بمستوى اللاعبين في مباراة الجونة التي أقيمت أمس، وفاز فيها الأبيض برباعية مقابل هدف، وشدد على ضرورة مواصلة الانتصارات في المباريات المقبلة.

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وفي ختام الجلسة شرح المدير الفني بعض الجوانب الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في التدريبات استعدادًا لمواجهة بيراميدز المرتقبة.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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