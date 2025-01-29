مصطفى زيكو نجم زد ضيف "VIP" غدًا على راديو أون سبورت

الفجر الرياضي
مصطفى زيكو نجم زد
مصطفى زيكو نجم زد ضيف VIP

يحل مصطفى "زيكو" نجم وسط ملعب نادي زد ضيفًا على الإعلامي أحمد المصري، وذلك ضمن حلقات برنامجه VIP، المذاع عبر راديو أون سبورت في حلقة يوم الأربعاء 29 يناير الساعة الخامسة عصرًا.

مصطفى زيكو نجم زد ضيف "VIP" غدًا

ويتحدث "زيكو" عن حلمه في اللعب للأهلي وأسباب استبعاده من صفوف منتخب مصر رغم تألقه مع فريقه، ومشواره وطموحاته مع نادي زد خلال الفترة المقبلة، كما سيفتح "زيكو" قلبه للإعلامي أحمد المصري بكواليس خاصة يجيب فيها عن تساؤلات الشارع المصري حول حقيقة تفاوض القطبين معه وهل رفض بالفعل التوقيع للزمالك وارتداء القميص الأبيض.

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برنامج "VIP" برنامج رياضي يقدمه أحمد المصري يستضيف خلاله نخبة من نجوم الرياضة للحديث عن أهم المستجدات في الساحة الرياضية والكواليس الخاصة بهم، ويذاع عبر راديو أون سبورت الإذاعة الرياضية الأفضل في مصر والعالم العربي.

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