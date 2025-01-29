أشار تقرير صحافي إلى أن نادي النصر السعودي أراد ضم الأوروغواياني داروين نونيز، لاعب ليفربول، خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، لكن مساعيه قوبلت برفض من الفريق الإنجليزي.

ليفربول يغلق الباب في وجه النصر



وحسب ما نشره ديفيد أورنستين الصحافي في موقع ذا أثليتيك الرياضي، فإن النادي السعودي، الذي يلعب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بصفوفه، أبدى رغبته في التعاقد مع المهاجم، لكن ليفربول قرر عدم تلقي أي عروض لضمه حتى الصيف المقبل، لأنه يعتبر نونيز عنصرًا أساسيًا لبقية الموسم.

وأبدى ليفربول تجاه محالاوت ضم نونيز نفس الموقف الذي أظهره حيال مساعي ريال مدريد للتعاقد مع ظهيره الأيمن الإنجليزي ترنت جون ألكسندر-أرنولد، التي قوبلت أيضا بالرفض.

يذكر أن عقد المهاجم الأوروغواياني الدولي، البالغ من العمر 25 عامًا، مع النادي الإنجليزي يمتد حتى صيف 2028.