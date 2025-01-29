يرصد مانشستر يونايتد وتوتنهام الإنجليزيان، التأهل المباشر إلى ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليج) عندما يخوضان الجولة الثامنة الأخيرة الخميس، الأول أمام مضيفه إف سي أس بي الروماني، والثاني أمام ضيفه إلفسبورغ السويدي.

مانشستر يونايتد وتوتنهام يسعيان إلى التأهل المباشر بالدوري الأوروبي

وحجز لاتسيو الايطالي البطاقة الأولى إلى ثمن نهائي المسابقة بنظامها الجديد الذي على غرار مسابقة دوري أبطال أوروبا يخول للثمانية الاوائل بالتأهل المباشر، فيما تلعب الفرق من المراكز التاسع إلى الـ24 ملحقا من مباراتين (ذهابا وإيابا).

ويتصدر لاتسيو برصيد 19 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام أينتراخت فرانكفورت الالماني وأتلتيك بلباو الاسباني، فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 15 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام توتنهام الذي يتقاسم المركز الخامس مع ليون الفرنسي وأندرلخت البلجيكي وأف سي أس بي (ستيوا بوخارست سابقا).

ويعاني العملاق مانشتسر يونايتد في النصف السفلي من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ولكنه بين الثمانية الأوائل في المسابقة القارية، ويسعى مدربه البرتغالي روبن أموريم بشدة إلى التأهل المباشر وتفادي الملحق للاستفادة من أسبوعين من الراحة في ملعب التدريب، لمحاولة ترسيخ أفكاره بعد أول شهرين مضطربين.

ولعب الشياطين الحمر 17 مباراة في 64 يومًا منذ تولى أموريم المسؤولية خلفا للهولندي إريك تن هاغ المقال من منصبه بسبب النتائج المخيبة.

ووجد يونايتد أن المنافسة في المسابقة القارية الثانية أسهل كثيرًا من المنافسة على المسابقات المحلية، حيث حقق أربعة انتصارات متتالية، وهو ما يعني أنه يحتاج إلى نقطة واحدة فقط خارج ملعبه أمام مضيفه أف سي أس بي.

ومع ذلك، يستطيع بطل رومانيا أيضًا ضمان احتلال أحد المراكز الثمانية الأولى إذا نجح في تحقيق فوز كبير.