رسميًا.. الاتفاق يعلن بديل جيرارد

الفجر الرياضي
جيرارد
جيرارد

أعلن نادي الاتفاق السعودي عن تعيين سعد الشهري مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للمدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد.

سعد الشهري مدربًا لفريق الاتفاق السعودي

ورحل ستيفن جيرارد عن تدريب الاتفاق صباح اليوم الخميس، بعد فسخ تعاقده بالتراضي، وذلك بعد العمل الذي قدّمه المدرب الإنجليزي خلال الفترة التي قضاها مع الفريق.

وسيتولى سعد الشهري مسؤولية الاتفاق رسميًا غدًا الجمعة في مواجهة فريقه أمام الشباب، ضمن منافسات مسابقة الدوري السعودي الممتاز.

ويحتل الاتفاق المركز الثاني عشر في ترتيب جدول دوري روشن السعودي، برصيد 19 نقطة، من 17 مباراة.

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وكان قد أجرى ستيفن جيرارد صباح اليوم، حوارا مع الموقع الرسمي لفريق الاتفاق، بعد فسخ التعاقد، وقال "أود أن أعبر عن امتناني للنادي واللاعبين والجماهير وكل من كان جزءً من هذه التجربة على الفرصة والدعم الذي تلقيته خلال فترتي هنا".

وواصل المدرب الإنجليزي حديثه، "منذ اليوم الأول تم الترحيب بي بحرارة، واستمتعت بفرصة العمل في بلد جديد بثقافة مختلفة، لقد تعلمت الكثير، وكانت تجربة إيجابية لي ولعائلي، لكن كرة القدم لا يمكن التنبؤ بها، وأحيانا لا تسير الأمور كما نرغب".

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