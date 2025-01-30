تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة ستيوا بوخارست في الدوري الأوروبي

أعلن البرتغالي روبين أموريم مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة ستيوا بوخارست الروماني، في إطار منافسات مسابقة الدوري الأوروبي، لموسم 2024-2025.

مانشستر يونايتد يواجه ستيوا بوخارست في الدوري الأوروبي

ويحتضن ملعب الوطني معقل الفريق الروماني، مباراة المان يونايتد وبوخارست، ضمن فعاليات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الأوروبي.

ويحتل اليونايتد المركز الرابع في ترتيب جدول المسابقة برصيد 15 نقطة، بينما يأتي بوخارست في المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد، كالتالي:

حراسة المرمى: بايندير.

خط الدفاع: مزراوي - دالوت - مارتينيز - دي ليخت.

خط الوسط: إريكسن - كولير - ماينو - مالاتسيا.

خط الهجوم: برونو فيرنانديز - هويلوند.

من المقرر، أن تنطلق أحداث المواجهة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت السعودية وقطر، والثانية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة مانشستر يونايتد وستيوا بوخارست

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة وهي الناقل الحصري لمباريات مسابقة الدوري الأوروبي لموسم 2024-2025، وتحديدا على قناة bein sports HD1.