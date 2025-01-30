كشف محمد صبري، مُقدم برنامج زملكاوي على قناة نادي الزمالك، غيابات الفريق في مباراة بيراميدز المقرر لها غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ11 لبطولة الدوري المصري.

محمد صبري: استبعاد "شيكابالا وماهر والزناري" من مباراة بيراميدز لهذا السبب

وقال صبري في برنامجه: "سيكون هناك غيابات مؤثرة في مباراة بيراميدز وعلى رأسهم محمود عبدالرازق "شيكابالا" بسبب معاناته من نزلة برد شديدة، وناصر ماهر بسبب استمرار تأهيله في الفترة الحالية وأيضا مصطفى الزناري".