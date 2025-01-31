تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

حدد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة القمة أمام الزمالك، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز

يلتقي الزمالك مع مضيفه بيراميدز، مساء اليوم الجمعة الموافق 31 يناير 2025 على ملعب "الدفاع الجوي"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمد الشيبي، علي جبر، أحمد سامي، محمد حمدي.

خط الوسط: أحمد عاطف قطة، بلاتي توريه، وليد الكرتي.

خط الهجوم: مصطفى فتحي، فيستون ماييلي، إبراهيم عادل.

معتمد جمال: مباراة بيراميدز صعبة لهذا السبب.. وجماهير الزمالك تساند الفريق في كل الأوقات

رزاق سيسيه: الزمالك أقوى فريق في الكونفدرالية.. ولا أتمنى مواجهته بالبطولة

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، من 6 انتصارات وتعادلين وخسارتين، بينما يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة، من 6 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة وحيدة.

وتنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

مواد متعلقة

حسام المندوه: سددنا جزء من مستحقات اللاعبين..ونُقدر غضب جماهير الزمالك

مدحت العدل: الفترة المقبلة ستشهد أخبار سعيدة لجماهير الزمالك..وهناك مكافآت حال الفوز على بيراميدز

الأكثر قراءة

أحمد عيد عبدالملك: الزمالك حسم صفقتين.. وهناك 4 صفقات خلال أيام

اعتقال كندي بتهمة تهريب 320 كغ من المخدرات في اليابان

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

تأهل منتخبات المنيا والقليوبية والجيزة والإسكندرية إلي نصف نهائي دوري مراكز الشباب لكرة اليد

صحة أسيوط: تنظيم زيارة مفاجئة على الوحدات الصحية ببعض المراكز واحالة المتغيبين للتحقيق

محمد شاهين.. من نجم "ستار أكاديمي" إلى أحد أبرز الأصوات في جيله

زاخاروفا: 3 روس بين ضحايا حادث مطار ريغان

مؤمن الجندي يكتب: رقصة الممكن والمستحيل