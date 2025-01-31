تأهل منتخبات المنيا والقليوبية والجيزة والإسكندرية إلي نصف نهائي دوري مراكز الشباب لكرة اليد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

شهدت منافسات دور ربع النهائي في دوري مراكز الشباب لكرة اليد المقامة بالمدينة الشبابية بالاسكندرية مواجهات قوية اليوم الخميس ٣٠ يناير.

 تأهل منتخبات المنيا والقليوبية والجيزة والإسكندرية إلي نصف نهائي دوري مراكز الشباب لكرة اليد

وأسفرت عن تأهل منتخبات المنيا والقليوبية والجيزة إلى دور نصف النهائي، وسط آداء مميز، بالإضافة إلى منتخب الإسكندرية، وذلك خلال منافسات دوري مراكز الشباب لكرة اليد، الذي تنفذه الإدارة المركزية لمراكز الشباب - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب.

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وحسم فريق المنيا التأهل لدور نصف النهائي بعد فوزه على القاهرة، بنتيجة 25-23 بعد تألقه في شوطي المباراة.

كما تفوقت القليوبية على الإسماعيلية بنتيجة 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 19-19، في مباراة شهدت أداءً دفاعيًا قويًا من الطرفين.

وفي مبارايات أخرى في الدور نفسه، تألق فريق الجيزة بفوزه على البحيرة بنتيجة 26-19 بعد آداء قوي وحماسي من الفريقين.

وفي ختام مبارايات اليوم، تأهل كلا من الجيزة والقليوبية والمنيا إلى دور نصف النهائي للمنافسة على اللقب مع فريق الإسكندرية الذي تأهل في دور المجموعات بالاقتراع بعد فوزه على بورسعيد.


 

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تأهل منتخبات المنيا والقليوبية والجيزة والإسكندرية إلي نصف نهائي دوري مراكز الشباب لكرة اليد

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