أشرف بن شرقي يشارك في تدريبات الأهلي لأول مرة.. اليوم

يشارك المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات فريقه لأول مرة اليوم، في التدريب الختامي، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت، بالدوري المصري.

وعاد بن شرقي، من بلاده خلال الساعات القليلة الماضية حيث توجه إلى المغرب من أجل إنهاء بعض الأوراق الخاصة به، عقب إعلان تعاقده مع الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ومن المقرر أن يغيب بن شرقي عن أولى مواجهاته مع الأهلي ضد مودرن سبورت، بسبب الإصابة التي يعاني منها والتي تعرض لها مع الريان القطري فريقه السابق.

وكان النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أعلن عن التعاقد مع أشرف بن شرقي لمدة 4 مواسم ونصف، في صفقة انتقال حر عقب فسخ تعاقده مع الريان القطري، في الميركاتو الشتوي.

ويستعد الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، لمواجهة مودرن سبورت، مساء غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

