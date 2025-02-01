تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة ريال مايوركا في الدوري الإسباني

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد عن تشكيل الروخيبلانكوس استعدادا لمواجهة ريال مايوركا وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة ريال مايوركا

يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني برصيد 45 نقطة بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب الصدارة بينما يحتل فياريال في المركز الخامس برصيد 34 نقطة.

من المقرر أن يخوض أتلتيكو مدريد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: لينجليت - لو نورماند - لورينتي - ماندافا.

خط الوسط: لينو - جوليانو سيميوني - كوكي - باريوس.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز - ألكسندر سورلوث.