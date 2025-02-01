تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة ريال مايوركا في الدوري الإسباني

الفجر الرياضي
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد عن تشكيل الروخيبلانكوس استعدادا لمواجهة ريال مايوركا وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة ريال مايوركا

يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني برصيد 45 نقطة بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب الصدارة بينما يحتل فياريال في المركز الخامس برصيد 34 نقطة.

txt

موعد مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

txt

موعد مباريات اليوم السبت في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

من المقرر أن يخوض أتلتيكو مدريد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: لينجليت - لو نورماند - لورينتي - ماندافا.

خط الوسط: لينو - جوليانو سيميوني - كوكي - باريوس. 

خط الهجوم: جوليان ألفاريز - ألكسندر سورلوث.

مواد متعلقة

موعد مباريات اليوم السبت حول العالم والقنوات الناقلة

تقرير مباراة نيس وبودو جليمت في الدوري الأوروبي

Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × بورنموث Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر مجانا.. مباراة ليفربول وبورنموث | الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول وبورنموث اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × بورنموث بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول وبورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

بوروسيا دورتموند يحقق فوزا صعبا على هايدينهايم في الدوري الألماني

في مباراة مثيرة.. بايرن ميونخ يقتنص ثلاث نقاط ثمينة من هولشتاين كيل ويحافظ على الصدارة