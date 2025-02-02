توقيت متابعة مباراة انتر ميلان ضد ميلان في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
ميلان
ميلان

تنطلق مساء اليوم الأحد الموافق 2 من شهر فبراير الجاري، مواجهة من العيار الثقيل بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي انتر ميلان مع غريمه التقليدي فريق ميلان، ضمن منافسات بطولة الدوري الايطالي.

موعد مباراة ميلان ضد انتر ميلان في الدوري الايطالي

ومن المقرر أن تقام مباراة إنتر ميلان ضد ميلان في الدوري الإيطالي مساء اليوم الأحد، 2 فبراير 2025، على ملعب “سان سيرو” عند الساعة 09:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق إنتر ميلان المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة، بينما يتواجد ميلان في المركز السابع بواقع 34 نقطة.

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القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد انتر ميلان في الدوري الايطالي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، هي الوكيل الحصري الوحيد لاذاعة مباريات بطولة الدوري الايطالي في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.

 

 

 


 

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