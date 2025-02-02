موعد مباراة يوفنتوس ضد امبولي في الكالتشيو والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
يوفنتوس
يوفنتوس

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، مباراة قوية أمام نظيره فريق امبولي، مساء اليوم الأحد الموافق 2 من شهر فبراير الجاري؛ ضمن منافسات بطولة الدوري الايطالي.

موعد مباراة يوفنتوس ضد امبولي في الدوري الايطالي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة يوفنتوس ضد امبولي، مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب أليانز.

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ويحتل فريق يوفنتوس المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدوري الايطالي برصيد 37 نقطة، بينما يتواجد إمبولي في المركز السادس عشر بجدول الترتيب برصيد 21 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد امبولي

ويمكنكم مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد امبولي في بطولة الدوري الايطالي، عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وتحديدا على قناة ad sports 1.

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