رسميا.. جالطة سراي يستعير موراتا من ميلان

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أعلن جالطة سراي التركي عبر موقعه الرسمي اليوم الإثنين التعاقد مع الإسباني ألفارو موراتا مهاجم إيه سي ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

جالطة سراي يتعاقد مع ألفارو موراتا

وذكر النادي التركي في بيانه الرسمي، أن جالطة سراي أنهى اتفاقه مع ميلان على ضم ألفارو موراتا، لتدعيم خط هجوم الفريق.

ووقع المهاجم الإسباني البالغ من العمر 32 عاما، على عقود انضمامه بشكل رسمي إلى صفوف جالطة سراي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، وتحديدا حتى يونيو 2025، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

وانضم ألفارو موراتا إلى صفوف العملاق الإيطالي في الميركاتو الصيفي الماضي قادما من أتلتيكو مدريد بمقابل 13 مليون يورو.

وخاض المهاجم الإسباني مع الميلان هذا الموسم 25 مباراة بكافة المسابقات، أحرز خلالهم 6 أهداف، وصنع تمريرة حاسمة وحيدة.
 

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