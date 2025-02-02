رسميًا.. مانشستر يونايتد يُعلن التعاقد مع ظهير ليتشي الإيطالي

الفجر الرياضي
باتريك دورجو
باتريك دورجو

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي عبر موقعه الرسمي عن التعاقد مع الدولي الدنماركي باتريك دورجو ظهير أيسر ليتشي الإيطالي، خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

مانشستر يونايتد يضم الدنماركي باتريك دورجو

وذكر النادي الإنجليزي في بيانه الرسمي اليوم الإثنين، أن الدنماركي دورجو وقع على انضمامه إلى اليونايتد حتى عام 2030، مع إمكانية التمديد لعام ضافي، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

ونشر المان يونايتد عبر موقعه، وقال "اللاعب البالغ من العمر ٢٠ عامًا كان قد شارك في ٥٧ مباراة مع ليتشي، وساهم في تسجيل ٥ أهداف، وعلى المستوى الدولي، سجل دورجو هدفًا لمنتخب الدنمارك في مباراته الدولية الأولى في شهر سبتمبر الماضي.".

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وأجرى الدنماركي باتريك دورجو حوارا مع الموقع الرسمي للمان يونايتد، بعد الانضمام، وقال ": "أنا فخور جدًا لأنني أستطيع أن أقول أنني لاعب لمانشستر يونايتد الآن. هذا يوم مميز للغاية لعائلتي".

وأضاف باتريك، "لا يسعني الانتظار حتى أبدأ العمل مع روبن أموريم. رؤيته للفريق ولمستقبله مثيرة جدًا للاهتمام".

وأختتم الظهير الدنماركي، حديثه، قائلًا "هناك خطة تم وضعها لتطوري كلاعب هنا، وأشعر أن مانشستر يونايتد هو المكان المناسب لي لأصل إلى قمة مستواي وأحقق طموحاتي الكبيرة".

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