بالفيديو.. هدف جراديشار لـ الأهلي أمام مودرن سبورت

تجرى الآن أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام نظيره مودرن سبورت وذلك ضمن منافسات الجولة الحادي عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل المهاجم السلوفيني جراديشار هدف فريقه الأول في الدقيقة ١٣ من عمر المباراة ليضع المارد الأحمر قي المقدمة مبكرا.

ويأمل الأهلي في استعادة نغمة الانتصارات بعد غياب لجولتين على التوالي.

استلام.. تسديد.. جووول 🔥



جراديشار يسجل أول أهداف الأهلي بمرمى مودرن سبورت 🦅 pic.twitter.com/HWBgch5Ri7 — Kora Plus (@KoraPlusEG) February 2، 2025

تشكيل الأهلي في اللقاء

‎حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

‎خط الدفاع: رامي ربيعة ومصطفى العش ومحمد هاني وكريم الدبيس.

‎خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وحسين الشحات.

‎خط الهجوم: جراديشار.

