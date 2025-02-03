شبانة: ملعب السلام "انقلب" بسبب بنشرقي.. وجراديشار لاعب مميز

أشاد الإعلامي محمد شبانة، بالسلوفيني جراديشار، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد تألقه في مباراة مودرن سبورت.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" قطار الأهلي في الدوري مستمر ومازال يلاحق بيراميدز، بعد خسارة الزمالك من بيراميدز".

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وتابع:" الأهلي قدم أداء جيد في الشوط الأول وسجل 3 أهداف، ومودرن سبورت كان مستسلم، والأهلي خاض المباراة بطريقة جديدة، يبدو أن كولر يفكر في أمر ما، ومنحت الأهلي الاستحواذ وفرص كثيرة وإمام نجح في تسجيل هدفين، وسجل جراديشار هدف".

وتابع:" جراديشار عنده رغبه في اثبات نفسه مع الأهلي، ونجح في الظهور بشكل جيد وسجل هدفه الأول أمام بيراميدز، رغم مشاركته والفريق متأخر، وسجل اليوم هدف وصنع هدفين".

وواصل:" جراديشار يجيد التحرك بشكل جيد، وسجل هدف مميز في لقاء اليوم وكان عنده سرعه في التسجيل، وكولر مؤمن بقدرات إمام عاشور الهجومية، لذلك يستخدمه في الهجوم وأرقامه مميزة في مباراة مودرن".

وشدد:" مودرن سبورت كان سيئ في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني أجري تغييرات والفريق يضم لاعبين مميزين ولكن الإدارة الفنية في المباراة كانت غير موفقة، ولكن لا يوجد تماسك في الفريق وخاصة في خط الدفاع، ودفاع الأهلي كان سهل اختراقه في المباراة".

وزاد:" كان هناك هتافات تزلزل الملعب في مباراة مودرن لأشرف بن شرقي، الذي حضر المباراة من الاستاد، وانفجر الملعب عقب المباراة، بعد نزوله لأرضية الملعب لتحية الجماهير".

وأوضح:" بن شرقي نجم كبير، ومنح الزمالك الكثير وكانت صفقة مدوية للأهلي، وهو يتصدر القيمة التسويقية في الأهلي بقيمة 3.5 مليون يورو".