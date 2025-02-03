الزمالك يحاول ضم محمد شريف بكل قوة.. واللاعب ينتظر الأهلي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي الزمالك في منتصف شهر ديسمبر الماضي تواصل مع محمد شريف ووكيل أعماله، وعرضوا على اللاعب الحصول على توقيعه لينضم للفريق في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن هناك ضغوط كبيرة وإلحاح مستمر في الوقت الراهن على شريف من أجل الانضمام للقلعة البيضاء.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث عبر فضائية النهار: "محمد شريف طالب مسئولي الزمالك بالانتظار، لأنه لازال مرتبطا بعقد في الخليج السعودي، ولم ييأس مسئولي النادي الأبيض في التفاوض مع اللاعب ويرغبون في ضمه".

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وأضاف: "محمد شريف حتى الآن يفي بوعوده مع الأهلي بأنه حال العودة فلن يلعب لأي نادٍ آخر، ولكن الأهلي لم يفتح باب المفاوضات حتى الآن مع اللاعب لعودته في الموسم المقبل".

وواصل: "شريف وضع وقت معين لنفسه لتحديد مستقبله، وفي حالة عدم وجود أي حديث معه من الأهلي، سيكون منفتحًا للعودة لأي نادٍ آخر، ولازال أمامه الكثير لكي يقدمه".

وأكمل: "شريف لديه عروض من الزمالك وبيراميدز، ووكيله نصحه بالانضمام لنادي جماهيري".

وأتم: "الزمالك عرض على محمد شريف 40 مليون جنيه في الموسم، لكن اللاعب لو تلقى عرضا ماديًا أقل من الأهلي، فأنه على استعداد للتضحية بأي مبالغ مالية في مقابل الوفاء بوعده والعودة للقلعة الحمراء".

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