الشباب والرياضة: ستارز أوف إيجيبت يُعلن مواعيد اختبارات اكتشاف الموهوبين

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يُنظّم المشروع القومي لاكتشاف المواهب في كرة القدم "ستارز أوف إيجيبت" التابع لوزارة الشباب والرياضة، اختبارات لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم وتقديم الدعم لهم لصقل مواهبهم، حيث تكون الاختبارات على ملاعب مركز شباب الجزيرة 

الشباب والرياضة: ستارز أوف إيجيبت يُعلن مواعيد اختبارات اكتشاف الموهوبين

على أن تكون الإختبارات مجانًا بدء من:

_  يوم الاثنين  الموافق ٣ فبراير من الساعة ٩.٣٠ صباحًا إلي الساعة ١٢.

_ الأربعاء ٥ فبراير من الساعة الرابعة مساءً إلى السادسة.

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وتشهد الإختبارات حضور لجنة فنية مميزة تعمل على تقييم اللاعبين واختيار المواهب للحصول على فرصة في الاحتراف عن طريق أفضل الأندية الأوروبية.

وتواجد عمرو مهنا رئيس مجلس إدارة المشروع في دولة كرواتيا الأيام الماضية من أجل التعاون مع بعض الأندية الكرواتية لفتح أفاق جديدة وفرص للاعبي المشروع من خلال هذه الزيارة.

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