تحديد موعد مباراة الزمالك مع سبورتنج في نصف نهائي كأس السوبر للكرة الطائرة سيدات

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن الاتحاد المصري لكرة الطائرة، عن موعد مباراة الفريق الأول بنادي الزمالك "سيدات"، ببطولة كأس السوبر  2024 - 2025.

ويشارك "سيدات الزمالك " في كأس السوبر بجانب فرق: "الشمس، الأهلي، سبورتنج."

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ومن المقرر، أن يلتقي الزمالك مع نظيره سبورتنج،  يوم الجمعة الموافق 14 فبراير المقبل، على صالة حسن مصطفي، في الدور قبل النهائي للبطولة.

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديرًا فنيًا، وأشرف عبدالعال مدربًا مساعدًا، إكرامي هيكل مدربًا، وبلال وتوت مخططًا للاحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللًا للأداء، وسمية ناجح أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديرًا إداريًا".

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