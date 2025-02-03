تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك قبل لقاء الاسماعيلي في الدوري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الإثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وطالب المدير الفني من اللاعبين غلق صفحة المباراة الماضية والتركيز على المواجهة المرتقبة أمام الإسماعيلي لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

txt

شبانة: حازم امام يعلن التحدى فى صفقات الزمالك

txt

خالد الغندور: جروس استبعد 6 لاعبين من تدريبات الزمالك على رأسهم ميشالاك

وأكد جروس للاعبين على ضرورة بذل أقصى جهد خلال الفترة الحالية في ظل ارتباط الفريق بمباريات مهمة في الفترة المقبلة، وشدد على ثقته في الجميع من أجل العودة لمسيرة الانتصارات خلال المباريات المقبلة..

وفي نهاية الجلسة حرص المدير الفني على شرح العديد من الأفكار الخططية التي سيتم التدريب عليها خلال الفترة الحالية استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في الجولة الثانية عشرة  لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام

الإسماعيلي الدوري الممتاز الجولة الثانية عشر الزمالك جلسة جروس مع لاعبي الزمالك تدريبات الزمالك

مواد متعلقة

خالد الغندور: عرض قطري يقرب القندوسي من الرحيل عن سيراميكا.. واللاعب يرفض الزمالك

الأكثر قراءة

عاجل.. مصرع عنصرين إجراميين قاما بفرض سطوتهما على الأهالى بأسوان

عاجل.. ستاد رين الفرنسي يتعاقد مع هدف الأهلي

أبو الغيط يعرب عن ارتياحه للتطورات الميدانية بالسودان

شاهد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر مجانا.. مباراة مانشستر سيتي وأرسنال | الدوري الإنجليزي الممتاز

برنامج بدني خاص للاعبي الزمالك قبل لقاء الاسماعيلي في الدوري

تدريبات تأهيلية خاصة لعمر جابر على هامش مران الزمالك

تشكيل الأهلي السعودي الرسمي أمام السد القطري في دوري أبطال آسيا

موعد مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز