عادل مصطفى: جراديشار يذكرني بأبوتريكة.. وسيشكل ثنائي قوي مع وسام أبو علي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف عادل مصطفى نجم النادي الأهلي السابق، عن رأيه في التعاقد مع السلوفيني جراديشار، وأدائه مع المارد الأحمر في أول مباراتين.

وقال عادل مصطفى، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: جراديشار لاعب سوبر ولا يقل عن قيمة وسام أبو علي رغم اختلافه عنه، ووسام أقوى لكنه أحرف، ويُمكن أن يُكملا بعضهما البعض.

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وتابع عادل مصطفى: جراديشار أرى فيه فكرة أبو تريكة وقت قدومه للأهلي، حين تواجد في وجود متعب وفلافيو وتمكن الثلاثي من اللعب سويا، وكما قلت لديه القدرة على التوظيف بجوار وسام أبو علي.

واختتم نجم الأهلي السابق: حمزة عبد الكريم لاعب مستقبل وواعد، وكذلك سمير محمد لكنه يحتاج للعب وللحصول على الفرصة والثقة، سواء بمشاركته أو خروجه معارا.

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