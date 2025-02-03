رسميًا.. أستون فيلا يتعاقد مع ماركو أسينسيو

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أتم أستون فيلا الإنجليزي إجراءات التعاقد مع الجناح الإسباني ماركو أسينسيو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أستون فيلا يستعير ماركو أسينسيو

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وأعلن الفيلا عبر موقعه الرسمي اليوم الإثنين، عن التعاقد مع ماركو أسينسيو قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، وتحديدًا حتى يونيو 2025، مع عدم وجود بند أحقية الشراء.

وانتقل الجناح الإسباني إلى صفوف العملاق الباريسي صيف 2023 قادمًا من ريال مدريد في صفقة انتقال حر.

وخاض أسينسو البالغ من العمر 29 عامًا، مع فريقه السابق باريس سان جيرمان هذا الموسم 16 مباراة، سجل هدفين وصنع 4 تمريرات حاسمة.

ويعد أسنيسو هو رابع صفقات أستون فيلا في الميركاتو الشتوي الحالي، حيث تعاقد مع ماركوس راشفورد قادما من مانشستر يونايتد والدولي الهولندي دونييل مالين من بوروسيا دورتموند الألماني، وأندريس جارسيا ظهير أيمن ليفانتي الإسباني.

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