رسميًا.. توتنهام هوتسبير يضم الفرنسي ماتيس تيل من بايرن ميونخ

أتم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، تعاقده مع الفرنسي الشاب ماتيس تيل لاعب بايرن ميونخ الألماني، خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

توتنهام هوتسبير يتعاقد مع ماتيس تيل

ووقع الفرنسي ماتيس تيل على عقود انضمامه إلى صفوف توتنهام هوتسبير قادمًا من بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري، مع وجود بند بأحقية الشراء بمقابل 60 مليون يورو.

وذكر السبيرز في بيانه الرسمي،"سينضم لاعب منتخب فرنسا تحت 21 عامًا إلى النادي على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2024/25 مع خيار جعل هذه الصفقة دائمة في الصيف، وسيرتدي القميص رقم 11".

وانتقل الجناح الفرنسي البالغ من العمر 19 عامًا إلى صفوف البافاري صيف 2022 قادمًا من ستاد رين، بمقابل 20 مليون يورو.