عبدالله السعيد يواصل التأهيل استعدادا للانتظام في التدريبات الجماعية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

واصل عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض برنامجه التأهيلي في صالة الجيمانيزيوم بالنادي على هامش مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لخوض مباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.


ويعاني عبد الله السعيد من إصابة عبارة عن آلام أسفل الظهر وفي عضلة السمانة، تعرض لها خلال مباراة بيراميدز الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في الجولة الثانية عشرة  لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام.
 

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