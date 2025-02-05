اجتماعات مستمرة في لجنة التخطيط لحسم صفقتين للأهلي

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

قال الإعلامي خالد الغندور، إن الاجتماعات داخل لجنة التخطيط بالنادي الأهلي مستمرة خلال الفترة الأخيرة وهناك تواصل لا يتوقف بين أعضاء اللجنة والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض بالإشراف على ملف كرة القدم بالنادي.

اجتماعات مستمرة في لجنة التخطيط لحسم صفقتين للأهلي

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" الأهلي يسعى لحسم صفقتين خلال الأيام المتبقية من الانتقالات الشتوية وهناك تركيز كبير على اختيار اللاعبين المناسبين لطريقة لعب مارسيل كولر المدير الفني للفريق ".

وأضاف:" المسؤولين في الأهلي يفضلون التعاقد مع لاعب محلي بجانب اللاعب الأجنبي الذي يرغب كولر في التعاقد معه وتم إعداد قائمة مختصرة من الأسماء المحلية (جناح يمين وبلاي ميكر)".

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وأكمل:" هناك أحاديث جديدة داخل الأهلي لضم عبدالرحمن البانوبي من زد بعد إيقاف صفقة انتقال اللاعب مصطفى أبوالخير إلى بتروجت بعد وصول عرض رسمي من زد لمتوسط ميدان الأهلي".

واختتم:" اما بالنسبة للصفقة الأجنبية فالأمر في يد الخطيب وكولر ومحمد رمضان فقط ويتم التواصل مع عدد من اللاعبين المتواجدين على رادار الأهلي".

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