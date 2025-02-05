القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ونيوكاسل يونايتد في كأس كاراباو

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يحل نادي آرسنال ضيفًا ثقيلًا على نظيره نيوكاسل يونايتد مساء اليوم الأربعاء الموافق الخامس من شهر نوفمبر الجاري على ملعب "جيمس بارك" في إياب نصف نهائي كأس كاراباو 2024-2025.

موعد مباراة آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد في كأس الرابطة

تنطلق صافرة البداية لمباراة آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

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تشكيل آرسنال المتوقع أمام نيوكاسل يونايتد في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد في كأس الرابطة

سيتم نقل وإذاعة مباراة آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.

معلق مباراة آرسنال ضد نيوكاسل في كأس الرابطة

أسندت إدراة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مهمة التعليق على أحداث مباراة آرسنال ونيوكاسل يونايتد مساء اليوم الأربعاء في إياب ربع نهائي كأس كاراباو للمعلق المصري علي محمد علي.

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