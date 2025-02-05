نجم الأهلي السابق ينتقد الصفقات الجديدة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تحدث علاء إبراهيم نجم النادي الأهلي السابق، عن صفقات المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعدما ضم الفريق 4 صفقات.

وقال علاء إبراهيم في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: الأهلي دعم لكن لم يُدعم للمستقبل وبن شرقي سنه كبير وجراديشار من الممكن أن يحمل الفريق لموسم أو اثنين.

وأضاف علاء إبراهيم: العش لاعب جيد لكن الأهلي كان يحتاج لاعب أقوى والأهلي تعاقد مع يوسف أيمن وأشرف داري، وأحدهما رحل والآخر مصاب بشكل دائم.

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وأردف علاء إبراهيم: كان من الممكن أن ينظر الأهلي إلى خارج مصر مجددا للتعاقد مع مدافعين جدد كما فعل في بداية الموسم.

واختتم نجم الأهلي السابق: كريم الدبيس بمثابة صفقة مهمة للنادي الأهلي والتفكير كان في إبعاده لكنه كان خير بديل لـ علي معلول من البداية وكان من الممكن أن يستفيد الأهلي بمركز يحيى عطية الله في المنطقة الهجومية.
 

الأهلي الزمالك علاء ابراهيم

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