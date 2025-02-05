علاء إبراهيم: غير مقتنع بـ جراديشار.. والأهلي يحتاج لمهاجم إفريقي قوي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

علق علاء إبراهيم نجم النادي الأهلي السابق، على ضم المارد الأحمر للسلوفيني نجيك جراديشار خلال صفقة الانتقالات الحالية.

علاء إبراهيم: غير مقتنع بـ جراديشار.. والأهلي يحتاج لمهاجم إفريقي قوي

وقال علاء إبراهيم في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: لم أقتنع بـ جراديشار حتى الآن ومن الممكن أن يأتي خلال الفترة المقبلة، ولكن الأهلي يحتاج إلى مهاجم أقوى.

وأضاف علاء إبراهيم: هدف جراديشار أمام بيراميدز سهل لأن الكرة سقطت من الحارس، وفي المباراة التالية جميعنا رأينا فريق مودرن سبورت يُعاني وليس فريقا قويا.

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وتابع إبراهيم: الأهلي يحتاج مهاجم إفريقي قوي ومميز في ضربات الرأس، ولا أرى القوة في جراديشار لكن لا أريد أن أحكم عليه حاليا.

واختتم علاء إبراهيم تصريحاته: جراديشار ليس كـ وسام أبو علي، وهو صغير السن يحتاج لسنة أو سنتين، لكن هل الأهلي سيصبر عليه؟.

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