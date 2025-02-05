علق علاء إبراهيم نجم النادي الأهلي السابق، على ضم المارد الأحمر للسلوفيني نجيك جراديشار خلال صفقة الانتقالات الحالية.

علاء إبراهيم: غير مقتنع بـ جراديشار.. والأهلي يحتاج لمهاجم إفريقي قوي

وقال علاء إبراهيم في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: لم أقتنع بـ جراديشار حتى الآن ومن الممكن أن يأتي خلال الفترة المقبلة، ولكن الأهلي يحتاج إلى مهاجم أقوى.

وأضاف علاء إبراهيم: هدف جراديشار أمام بيراميدز سهل لأن الكرة سقطت من الحارس، وفي المباراة التالية جميعنا رأينا فريق مودرن سبورت يُعاني وليس فريقا قويا.

وتابع إبراهيم: الأهلي يحتاج مهاجم إفريقي قوي ومميز في ضربات الرأس، ولا أرى القوة في جراديشار لكن لا أريد أن أحكم عليه حاليا.

واختتم علاء إبراهيم تصريحاته: جراديشار ليس كـ وسام أبو علي، وهو صغير السن يحتاج لسنة أو سنتين، لكن هل الأهلي سيصبر عليه؟.