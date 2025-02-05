الأهلي يكشف للفجر الرياضي الموقف النهائي لتجديد معلول.. وقرار كولر وبيبو



كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، آخر التطورات في ملف تجديد التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم، مع القلعة الحمراء.



وينتهي تعاقد اللاعب التونسي مع المارد الأحمر بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق له التوقيع لأي فريق يرغب في الحصول على خدماته، خلال الفترة الحالية.



وقال المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء، يرفض تجديد عقد معلول منذ أن تم التعاقد مع المغربي يحيى عطية الله.



وأضاف، أن كولر يرى أنه ليس من الطبيعي اعتماد ثناىي أجنبي في مركز الظهير الأيسر، خاصة في ظل تألق كريم الدبيس في نفس المركز مؤخرًا، مما يعني أن الفريق ليس بحاجه لظهيرين أجنبيين.

وتابع، أن أغلب أعضاء لجنة الكرة في الأهلي يؤيدون قرار كولر، ليس من بينهم محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على ملف الكرة، الذي يرغب في بقاء اللاعب، تقديرًا لما قدّمه الأخير مع المارد الأحمر.



وواصل، أن الأقرب حاليًا هو عدم قيد التونسي معلول، على أن يتم التعاقد مع جناح أيمن، لتدعيم الخط الهجومي استعدادًا للمرحلة المقبلة.



ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجيت، المقرر لها غدًا الخميس في السابعة مساء على استاد السلام، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

