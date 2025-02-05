عاجل.. سر موافقة الأهلي على قيد معلول

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قال الإعلامي خالد الغندور، إن النادي الأهلي أعلن قيد علي معلول رسميًا في قائمة الفريق بعد فشل صفقة كوتيسا.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" الأهلي كان أتم اتفاقه مع نادي سيرفيت السويسري لضم اللاعب كوتيسا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية".

وتابع:" النادي السويسري وافق على بيع اللاعب للنادي الأهلي خلال زووم ميتنج صباح الامس، واللاعب طلب زيادة الاتفاق المالي الذي اتفق عليه في وقت سابق مع مسؤولي الأهلي".

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عاجل.. قيد علي معلول في قائمة الأهلي

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وأكمل:" اللاعب كان يريد الحصول على منحة تعاقد عندما ينضم للنادي الأهلي في الصيف بناءً على إنه سيكون لاعب حر".

واختتم:" النادي الأهلي رفض فكرة زيادة المقابل المادي للاعب وتم الاستقرار على قيد معلول  والنظبر في موقف كوتيسا بنهاية الموسم".

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