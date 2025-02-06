

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لمباراته القادمة أمام نظيره توتنهام ضمن منافسات نصف نهائي كأس الكاراباو



يكشف إليكم موقع الفجر الرياضي عن موعد مباراة ليفربول وتوتنهام القادمة في نصف نهائي كأس الكاراباو

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في نصف نهائي كأس الكاراباو

يواجه فريق ليفربول نظيره توتنهام غدًا الخميس الموافق 6 فبراير الجاري في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب " آنفيلد".



تأهل الريدز إلي الدور نصف النهائي على حساب نظيره ساوثهامبتون بنتيجة هدفين مقابل هدف، بينما صعد توتنهام بعد التغلب على مانشستر يونايتد في مواجهة مثيرة بنتيجة 4-3