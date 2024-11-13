لكي يسمع المدرب حديث الحكام.. قرار مرتقب من الفيفا بشأن محادثات تقنية الفيديو

الفجر الرياضي
تقنية الفيديو المساعد
تقنية الفيديو المساعد

كشفت شبكة ESPN عن قرار جديد يدرسه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا " وذلك بشأن محادثات  غرفة تقنية الفيديو.

قرار الفيفا يأتي في استطاعة مدرب الفريق سماع المكالمة بين الحكم وحكم الـ Var أثناء رجوع حكم الساحة لـ تقنية الـ Var.

هدف النظام الجديد لتقنية الفيديو

وكشف بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في فيفا، عن هدف النظام الجديد هو السماح للمدربين بتقديم طلب لمراجعة القرار، ولايعد  النظام امتدادا لنظام حكم الفيديو المساعد (VAR) الحالي، بل هو بديل عنه.

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و أشار كولينا أن المدربين لديهم عدد محدود من طلبات المراجعة، وإذا لم ينجحوا في الطعن، يفقدون حقهم في تقديم طلبات جديدة


وأُجرى اتحاد الكرة الدولي اختبار نظام دعم الفيديو لكرة القدم (FVS) بالفعل خلال بطولة كأس العالم للسيدات لفئتي تحت 17 وتحت 20 عامًا، وفي وقت سابق خلال كأس الشباب، وفي مارس، حصلت فيفا على الموافقة لاختبار هذا النظام، ليرغب الاتحاد في توسيع استخدامه ليشمل مسابقات أخرى.

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