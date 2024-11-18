أيمن يونس: بركات وحازم إمام ظُلما.. ولدينا كوادر من اللاعبين تصلح للجبلاية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

تحدث أيمن يونس نجم الكرة المصرية السابق، عن قائمة هاني أبو ريدة في اتحاد الكرة، وعدم وجود بعض نجوم كرة القدم بها.

وقال أيمن يونس، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: البعض يتحدث أن كرة القدم باتت صناعة، الصناعة في كرة القدم ليست أموال فقط، لكن الأهم هو نجاح المنتج ونجاح الأمور الفنية.

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أيمن يونس: قائمة أبو ريدة للجبلاية هزيمة لنجوم كرة القدم واستهانة بهم

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وأضاف نجم الكرة المصرية السابق: كيف تنجح الصناعة والمنتج ضعيف والحكم مهدور حقه، وهل ستستطيع المجموعة حل مشكلات الحكام؟.

وتابع يونس: نحن في عشرية سوداء، والجميع يتعرض للإهانة والسخرية، سواء الحكام أو رؤساء أندية، أو بعض اللاعبين الذين يجرون خلف بعضهم في الملاعب ثم يخوضوا المباراة التالية.

وأردف أيمن يونس: بركات وحازم إمام ظلما بوجود المجلس الموجود معهما، والاتحاد مثل الفريق لا بد أن يكون عناصره مميزة ولديها كفاءة، والبعض يريد اتحاد الكرة أهلي وزمالك فقط

واختتم أيمن يونس: هناك نماذج عديدة ومميزة من لاعبين محترفين في الخارج تعرضوا للوائح الأوروبية، على رأسهم محمد فضل وأحمد حسن وأبو جريشة وغيرهم.

اتحاد الكرة أبو ريدة قائمة هاني أبو ريدة كريم رمزي

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