أكد قائد منتخب فلسطين مصعب البطاط، على رغبة منتخب بلاده في الحصول على المركز الرابع المؤهل للملحق الآسيوي في تصفيات كأس العالم 2026.

منتخب فلسطين يستهدف الملحق الآسيوي

يستعد المنتخب الفلسطيني لمواجهة كوريا الجنوبية غدا الثلاثاء في الجولة السادسة من المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، أولى جولات مرحلة العودة، وذلك بعد الخسارة أمام منتخب عمان بهدف نظيف يوم الخميس الماضي في الجولة الخامسة، آخر جولات مباريات الذهاب.

وقال البطاط في مقابلة نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا):"لم يحالفنا الحظ في مباراتنا ضد منتخب عمان، حيث أهدرنا الكثير من الفرص. قدمنا أداءً جيدًا، كحال باقي مبارياتنا، ولكن للأسف خسرنا النقاط الثلاث أمام المنافس المباشر على المركز الرابع، وهو منتخب عمان. نريد أن نتدارك هذه الخسارة في أسرع وقت ممكن، وأن نعوض ما فاتنا في مرحلة العودة من التصفيات".

وأكد مصعب أن غياب التوفيق، والافتقار للخبرة في بعض الأحيان، خلال مباريات الذهاب، ربما أضعف من قدرتهم على تحقيق رصيد نقطي أفضل.

وقال: "مرحلة الذهاب سارت عكس توقعاتنا، كنا نستطيع تحقيق نتائج أفضل في الكثير من المباريات، لكن التوفيق لم يكن حليفنا، وربما لم نتعامل مع المباريات الكبيرة بالشكل المطلوب باعتبار أننا نفتقر للخبرة المطلوبة، حيث نصل كمنتخب فلسطيني لأول مرة لهذه المرحلة من التصفيات الآسيوية. على الرغم من امتلاكنا مجموعة مميزة من اللاعبين، مع التطور الحاصل على الرياضة الفلسطينية، ولكن النتائج كانت مخيبة للآمال".

ولكن أكد البطاط أن معنويات اللاعبين مازالت مرتفعة على ما يبدو، مشيرًا إلى أن شخصية اللاعب الفلسطيني تتسم بالتحدي.

وأشار البطاط إلى أن فريقه لن يستسلم حتى نهاية التصفيات، بل ما يزال يطمح بالوصول إلى المركز الرابع المؤهل إلى المرحلة الرابعة من تصفيات آسيا، والتي يمكن من خلالها التأهل إلى كأس العالم 2026، حيث يتأهل منتخبان من أصل 6 إلى النهائيات العالمية بعد عامين.

عزيمة منتخب فلسطين، ستصطدم هذه المرة بأحد عمالقة قارة آسيا، وهو منتخب كوريا الجنوبية، والذي فاجأ منتخب فلسطين الجميع حينما خطفوا من أرضه نقطة ثمينة في انطلاق المرحلة الحاسمة من التصفيات، فيما سيواجهونه هذه المرة على أرضية ملعب عمان الدولي في الأردن.

ويتسلح منتخب كوريا الجنوبية بنتائجه الإيجابية في مرحلة الذهاب، محققا 13 نقطة من أصل 15 نقطة ممكنة، فبعد تعادله مع فلسطين حققوا 4 انتصارات متتالية، منها انتصار مهم على منتخب الأردن في أرضه، حيث ثأروا لأنفسهم من وصيف كأس آسيا 2023 والذي أخرجهم من الدور قبل النهائي بتلك البطولة.

