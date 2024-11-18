أيمن يونس: أتمنى استغلال شعبية صلاح العالمية لصالح مصر

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

قال أيمن يونس نجم الكرة المصرية السابق، إن ثقافة محمد صلاح من خارج الملعب وداخله، ودرجات تركيزه وتفكيره مختلفة، وتحركاته مختلفة في الملعب حتى صار ملك التحركات في الملعب.

أيمن يونس: أتمنى استغلال شعبية صلاح العالمية لصالح مصر

وأضاف أيمن يونس، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، أن من يريد أن يزيد قيمته عند الناس لا بد أن يزيد ثقافته، وصلاح أزاد قيمته بمتابعة العقول وبتثقيف نفسه ليكون لائقا للمجتمع

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وتابع نجم الكرة المصرية السابق: صلاح أصبح نموذجا يحتذى به في فنياته وأخلاقياته وأسلوبه وفكره، ونضوجه هو الأمر المبهر.

وواصل يونس: صلاح هو المثل الذي لا بد أن يتابعه أبنائنا كثيرا، وجميعنا رأينا كيف يستغله معرض الشارقة، دون استغلاله من جانبنا هنا وهو ما يحزنني.

واختتم أيمن يونس: أتمنى أن نتعامل مع شعبية صلاح العالمية الكبيرة لصالح مصر ولصالحه، ورأينا كيف يتم استغلاله من جانب الدول الأخرى.
 

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