حسام حسن يوجه تعليمات فنية لثنائي منتخب مصر قبل مواجهة بوتسوانا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

في إطار استعدادات المنتخب المصري لملاقاة منتخب بوتسوانا غدًا الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في ختام التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2025 بالمغرب، قام حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، بتوجيه بعض التعليمات الفنية للثنائي طاهر محمد طاهر ومحمود حسن تريزيجيه.

حسام حسن يوجه تعليمات فنية لتريزيجيه وطاهر

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وكانت آخر مباريات المنتخب المصري قد انتهت بالتعادل 1-1 أمام منتخب الرأس الأخضر يوم الجمعة الماضية، في الجولة الخامسة من التصفيات.

سجل طاهر محمد طاهر هدف التقدم للفراعنة في الدقيقة 31، بينما عادل ريان مينديز للرأس الأخضر في الدقيقة 63 من ضربة جزاء.

ويظل المنتخب المصري في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة، بينما يحتل منتخب بوتسوانا المركز الثاني برصيد 7 نقاط. ويأتي منتخب الرأس الأخضر في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، متساويًا مع المنتخب الموريتاني الذي يحتل المركز الرابع.

 

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