طامية يضرب نجوم مصر بثلاثية بالقسم الثانى



نجح الفريق الأول لكرة القدم بمركز شباب طامية فى تحقيق فوز مهم على نظيره نجوم مصر بنتيجة 3/2 بالمباراة التي جمعت بينهما بملعب نادى نجوم مصر ببنى سويف بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني ' ب '.



جاءت المباراة التي أقيمت على ملعب نجوم مصر ضمن منافسات الجولة الثامنة لمجموعة شمال الصعيد بالقسم الثاني.

وأحرز لنجوم مصر عادل شلبي ومحمود موسى، بينما أحرز ثلاثية طامية إسلام ميسي وعمرو المرسي هدفين.

ليرتفع رصيد مركز شباب طامية للنقطة 7 بينما توقف رصيد نجوم مصر عند 8 نقاط.