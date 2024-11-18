طامية يضرب نجوم مصر بثلاثية بالقسم الثانى

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


نجح  الفريق الأول لكرة القدم بمركز شباب طامية فى تحقيق فوز مهم على نظيره نجوم مصر بنتيجة 3/2  بالمباراة التي جمعت بينهما بملعب نادى نجوم مصر ببنى سويف بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني ' ب '.


جاءت المباراة التي أقيمت على ملعب نجوم مصر ضمن منافسات الجولة الثامنة لمجموعة شمال الصعيد بالقسم الثاني.

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وأحرز لنجوم مصر عادل شلبي ومحمود موسى، بينما أحرز ثلاثية طامية إسلام ميسي وعمرو المرسي هدفين.

ليرتفع رصيد مركز شباب طامية للنقطة  7 بينما توقف رصيد نجوم مصر عند 8 نقاط.

دوري القسم الثاني ب نادي نجوم مصر

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