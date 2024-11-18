تدريبات بدنية خاصة للاعبي الزمالك قبل لقاء المصري في الدوري

الفجر الرياضي
مران الزمالك
مران الزمالك

 


أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية خلال مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.


وتولى جواو ميجيل مخطط الأحمال بالفريق قيادة هذه الفقرة، والتي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة، بجانب فقرة تأهيلية بالكرة لزيادة معدلات اللياقة البدنية لدى اللاعبين قبل استئناف مسابقة الدوري الممتاز.

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ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23  نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

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