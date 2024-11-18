مباراة المغرب وليسوتو اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة المغرب وليسوتو اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

الفجر الرياضي
مباراة المغرب وليسوتو
مباراة المغرب وليسوتو اليوم

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة المغرب وليسوتو اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.. تتجه الأنظار مساء اليوم إلى مدينة وجدة المغربية حيث يستضيف المنتخب المغربي، "أسود الأطلس"، نظيره منتخب ليسوتو في مواجهة حاسمة ضمن الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

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لذلك ترصد بوابة الفجر الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة المغرب وليسوتو من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

 مباراة المغرب وليسوتو اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

مباراة المغرب وليسوتو في تصفيات أمم إفريقيا

المغرب، الذي ضمن بالفعل تأهله إلى النهائيات القارية، يسعى إلى تحقيق انتصار جديد يعزز صدارته للمجموعة الثانية ويختتم مشواره في التصفيات بأداء قوي يعكس طموحاته الكبيرة في البطولة القادمة.

على الجانب الآخر، يقف منتخب ليسوتو أمام فرصة أخيرة لإنعاش آماله في التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية. فالفريق الضيف، الذي يحتل المركز الثالث في المجموعة، يأمل في تحقيق مفاجأة كبيرة بالفوز على المغرب والانتظار لتعثر منتخب الجابون لفتح الباب أمامه للتأهل.

المباراة تحمل في طياتها العديد من العناصر المثيرة، فمن جهة، يمتلك المنتخب المغربي قوة هجومية كبيرة وخط دفاع صلب، بالإضافة إلى الدعم الجماهيري الكبير الذي يمنحه دفعة معنوية قوية. ومن جهة أخرى، يسعى منتخب ليسوتو إلى تقديم أداء قوي ومفاجأة الجميع، خاصة وأنهم لا يملكون شيئًا ليخسروه.

موعد مباراة المغرب وليسوتو في تصفيات أمم إفريقيا 2024


ينتظر عشاق كرة القدم المغربية بفارغ الصبر مواجهة منتخبهم الوطني أمام نظيره ليسوتو في إطار تصفيات كأس الأمم الأفريقية. وستقام المباراة مساء اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وليسوتو في تصفيات أمم إفريقيا 2024

ستبث قناة beIN Sports HD 3 مباراة المغرب وليسوتو مباشرة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب. ويمكن للمشتركين في باقات beIN Sports الاستمتاع بتغطية شاملة للمباراة، والتي تشمل تحليلات قبل وبعد المباراة. كما يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق beIN CONNECT على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

تردد قناة beIN Sports HD 3

  • القمر الصناعي: نايل سات
  • التردد: 11054
  • الاستقطاب: عمودي «V»
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 2/3

المعلق على المباراة


تولى المعلق جواد بدة مهمة التعليق على مباراة المغرب ضد ليسوتو في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 عبر قناة beIN Sports.

تشكيل المغرب المتوقع لمواجهة ليسوتو في تصفيات إفريقيا 2025


وجاء التشكيل المتوقع للمغرب كالتالي:

حارس المرمىياسين بونو
خط الدفاعآدم أزنو - نصير مزراوي - آدم ماسينا - نايف أكرد
خط الوسطسفيان أمرابط - عز الدين أوناحي - إلياس بن الصغير
خط الهجومإسماعيل الصيباري - يوسف النصيري (سفيان رحيمي) - إبراهيم دياز

 

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