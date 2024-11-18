موقف رامي ربيعة من المشاركة في مباراة الاتحاد السكندري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن موقف النجم الدولي رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من المشاركة في مباراة الاتحاد السكندري ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موقف رامي ربيعة من المشاركة في مباراة الاتحاد السكندري

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" هناك نبأ سار لجماهير النادي الأهلي، وهو أن رامي ربيعة جاهز للمشاركة في مباراة الاتحاد السكندري بشكل طبيعي".

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وأضاف:" رامي ربيعة تعافى بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا، وسيشارك بشكل أساسي في مباراة الاتحاد السكندري ".

وأتم كريم رمزي:" مارسيل كولر سيعتمد على ياسر إبراهيم في مباراة الاتحاد السكندري، بجانب رامي ربيعة، ولا يرغب في الدفع باللاعب يوسف أيمن بعد تراجع مستواه في الفترة الأخيرة ".
 

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