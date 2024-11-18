"أريد البقاء داخل الفريق لفترة طويلة".. رايندرز يعلق على مفاوضات تمديد تعاقده مع الميلان

كشفت تقارير إيطالية، عن آخر تطورات مفاوضات إيه سي ميلان مع لاعبه الهولندي تيجاني رايندرز، من أجل تمديد تعاقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

تطورات جديدة في مفاوضات ميلان مع تيجاني رايندرز للتجديد

ويسعى الفريق الإيطالي في تجديد عقد الهولندي تيجاني رايندرز، والذي ينتهي في يونيو 2028، وذلك للحفاظ عليه من العروض الأوروبية التي انهالت عليه خلال الفترة الأخيرة، عقب التألق اللافت مع الميلان مؤخرا.

وقال تيجاني رايندرز في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، "أنا سعيد للغاية في ميلان، نحن في محادثات لتمديد العقد، أريد البقاء داخل الفريق لفترة طويلة، الميلان هو أحد أفضل الأندية في العالم وأنا فخور باللعب معهم".

وأكد الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا، أن ميلان يسعى بقوة لتمديد تعاقده مع اللاعب الهولندي تيجاني رايندرز حتى يونيو 2030.

وأضاف شيرا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن ميلان تقدم بعرض مادي مميز للهولندي تيجاني رايندرز بقيمة 3.5 مليون سنويًا، ضعف ما يتقاضاه مع النادي حاليا.

ويقدم تيجاني رايندرز مستويات مميزة مع إيه سي ميلان هذا الموسم، حيث شارك في 14 مباراة أحرز خلالهم أربع أهداف، وصنع تمريرتين حاسمتين، مما جعله محط أنظار العديد من الفرق الكبرى منهم الثنائي الإسباني ريال مدريد وبرشلونة.

وانضم لاعب وسط منتخب هولندا البالغ من العمر 26 عاما، إلى صفوف العملاق الإيطالي صيف 2023، قامًا من ألكمار بمقابل 19 مليون يورو.

